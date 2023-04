"La Wallonie doit aider à consolider les entreprises qui marchent"

En compagnie du ministre wallon de l'Économie Willy Borsus et du ministre en charge des Aéroports, Adrien Dolimont, Elio Di Rupo a découvert l'usine carolo, spécialisée dans la fourniture de services de maintenance et d'entretien aux marchés de l'aviation commerciale et de la défense.

"Le carnet de commandes de l'entreprise - une des 3 seules actives dans le segment au niveau mondial - est rempli. Nous sommes vraiment dans une entreprise de talents et d'excellence", s'est félicité le ministre-président.

"Ce type de société est le symbole de la connaissance technique et industrielle qui fait partie de l'ADN de la Wallonie. C'est une entreprise d'avenir", impliquée notamment, avec d'autres acteurs du secteur, dans le programme de recyclage des avions qui s'établira à côté de l'aéroport de Charleroi (BSCA), l'une des mesures du plan de relance régional.

Pour faire face à ces perspectives florissantes, Sabena Engineering - responsable entre autres de la maintenance des F-16 américains - engage. Nonante travailleurs ont ainsi été recrutés l'année passée, et 60 supplémentaires sont attendus cette année. Quelques ingénieurs, mais surtout des ouvriers: électro-mécaniciens, tôliers,... "Des profils ultra-spécialisés, qui doivent mettre les mains dans le cambouis et que l'on peine à recruter en Belgique, ce qui nous force à nous tourner vers l'étranger", a pointé Daniel Baijot, l'un des responsables du site carolo.

Sabena Engineering emploie actuellement un peu moins de 400 personnes à Gosselies.