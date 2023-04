BILLET PARENTS | Oui, parfois, on est bien des pigeons !

Les enfants nous font parfois baisser la garde… Et on s’en mord les doigts après. Dans une librairie, habituellement, jamais je ne m’attarde sur ces magazines qui offrent des hordes de cadeaux (bics, fards à paupières, puzzle, porte-clés) bien souvent inutiles et de piètre qualité, des appâts pour nous faire mordre à l’hameçon. Je connais les astuces marketing. Sauf que là, mon gamin tique sur une revue qui lui donne bien des promesses: construire une véritable voiture de collection en miniature, pas à pas, semaine après semaine, pièce après pièce.

Avec un premier numéro à seulement 3 € accompagné des deux premiers éléments du bolide et pas n’importe lesquels: une belle portière métallisée et le moteur. Wouaw, trop bien… Je fonce tête baissée et j’achète: j’y vois une façon de solliciter la motricité fine du gamin, un apprentissage de la patience aussi et un projet à mener à nous deux… Bièsse que je suis ! Non seulement, les numéros suivants du magazine ont triplé de prix (11,50 € !) mais ils n’offraient plus que quelques maigres pièces.

Après 10 numéros (faites le compte de ce que j’avais déjà dépensé !), la maquette était toujours à l’état d’embryon. J’ai donc cherché les modalités de vente, histoire de comprendre dans quoi je m’étais embarquée. C’était écrit en tout petit, dans un paragraphe aux lettres microscopiques: la série comptait 110 numéros, soit (après calcul) un budget final de plus de 1100€. Gloups, la douche froide…

Bon ben, j’ai expliqué au petit poulet qu’on allait arrêter les frais (et que maman, sur ce coup-là, avait été un peu gourde). Il était évidemment déçu. On se retrouve aujourd’hui avec un semblant de maquette de voiture… Mais de collection, hein !