Analphabètes face au numérique: "Si je ne les aide pas, qui le fera ?", le malaise des agents de Lire et Écrire

Son métier ? Accueillir les apprenants adultes en alphabétisation – 130 à Verviers – et les aider. "L’idée est de leur libérer la tête avec les tracas du quotidien (factures, etc.) pour qu’ils puissent se concentrer sur leur apprentissage."

Si ces agents "d’accueil, de guidance et d’accompagnement" relayaient d’habitude vers des services d’aide, avec le Covid, les guichets fermés, leur non-réouverture, et l’essor du numérique, la donne a changé.

Les agents de Lire et Écrire font face à un afflux de nouvelles requêtes, émises par des apprenants perdus face à des démarches administratives en ligne.

"Hier, j’ai passé 1 h 30 à essayer de connecter un apprenant au site d’Ores. Il a un compteur à budget et peut désormais recharger sa carte en ligne. Mais quand on ne sait pas lire, c’est compliqué, raconte Bénédicte Schumacher. C’est pareil pour les banques qui renvoient désormais vers leur application pour prendre rendez-vous !"

"Dernier maillon"

Contraints d’aider face à l’urgence, ces agents passent des heures à tenter d’éviter les dégâts sociaux, matériels, financiers en répondant désormais à des demandes qui ne leur incombaient pas au départ.

La place grandissante que prend cette "aide numérique" est déplorée et dénature le travail social, selon ces agents.

"J’ai toujours pris en charge, relayé aussi, mais ce que je prends en charge aujourd’hui a explosé, assure Bénédicte Schumacher. Les services vers lesquels je relayais sont débordés. Il y a un fractionnement de l’aide sociale: chacun gère ce qu’il peut, sans vue d’ensemble sur la situation."

L’assistante sociale a parfois l’impression d’être le "dernier maillon disponible": "“Tiens ton assistant CPAS n’a pas fait cette démarche ? Non il n’a pas eu le temps.” Et comme on a tissé un lien de confiance, ils se tournent vers moi."

L’agente d’accueil est allée jusqu’à créer et garder des identifiants pour les apprenants. "Cela pose des questions éthiques. Je me retrouve à savoir des choses, des données bancaires, à décrire les symptômes d’une personne pour prendre un rendez-vous médical en ligne… Je n’ai pas de mandat pour cela ! Et si un apprenant me dit qu’il manque 100 € sur son compte ? J’ai fait des choses que je n’avais pas envie de faire car je connaissais les risques. Mais je n’ai pas trouvé les relais nécessaires. Et si je ne les aide pas, qui le fera ?" Le réseau autour de ces personnes est souvent limité.

"Et puis, les apprenants ne sont plus partie prenante de la situation. Avant, on téléphonait avec eux. Maintenant, derrière mon ordinateur, pour aller vite, je gère seule. On enlève encore une couche d’autonomie à des personnes qui n’en ont déjà pas."

Pour Bénédicte Schumacher, les services publics doivent garder des permanences. "Et être sensibilisés au public analphabète. Il arrive encore qu’à la Commune on tende à ces personnes un formulaire… à remplir !"

Elle craint aussi que ces requêtes numériques augmentent. "Il n’y aura pas de marche arrière. La digitalisation exclut, isole. Récemment, une apprenante voulait aller se promener avec ses enfants. Face à la borne qui a remplacé le guichet de la gare, elle a dû faire demi-tour."