Plus de la moitié des communes en Wallonie ne rallument pas l’éclairage public la nuit en semaine (carte)

Le gestionnaires de réseau de distribution wallon a demandé aux communes qu’elles choisissent entre ces 3 propositions :

Allumage conventionnel 7 nuits/7

Allumage de l’éclairage public tous les jours du coucher du soleil jusqu’au lever du soleil.

⚡ Impact sur la consommation : cette option n’engendre aucun changement par rapport aux consommations de 2021.

Extinction générale 7 nuits/7

Allumage de l’éclairage public tous les jours du coucher du soleil jusqu’à minuit et de 5h jusqu’au lever du soleil. À noter que du 1er au 31 juillet, l’éclairage n’est pas remis en service à partir de 5h car la durée de fonctionnement est inférieure à une heure.

⚡ Impact sur la consommation : cette option engendre une économie de consommation de 4 % à 40 % en fonction de la commune.

Extinction limitée 5 nuits/7

Allumage de l’éclairage public en semaine du coucher du soleil jusqu’a minuit et de 5h jusqu’au lever du soleil. Les nuits de week-end (du vendredi au samedi et du samedi au dimanche) et les jours fériés, l’éclairage public est allumé du coucher du soleil jusqu’au lever du soleil. À noter que du 1er au 31 juillet, l’éclairage n’est pas remis en service à partir de 5h car la durée de fonctionnement est inférieure à une heure.

⚡ Impact sur la consommation : cette option engendre une économie de consommation de 3 % à 30 % en fonction de la commune.

23 communes n’ont pas encore décidé

Début de semaine passée, Ores n’avait encore reçu que 90 réponses et une tendance semblait se dessiner : le maintien de l’extinction la nuit. Aujourd’hui, elles ne sont plus qu’une poignée à ne s’être pas encore prononcées. Et la tendance de fin mars s’est confirmée :

Dans une grande majorité, les communes ont décidé de maintenir coupé leur éclairage public de minuit à 5h du matin. Mais l’option de pouvoir le rallumer le week-end a séduit de nombreuses communes. Et Ores de préciser que “les modifications d’éclairage liées à l’option choisie seront effectuées dès que possible.” Certaines communes ont cependant précisé que ce choix était temporaire.

Éclairage public la nuit : quel est le choix de votre commune ?

Cliquez sur votre commune pour avoir d’éventuelles informations complémentaires :

Face aux propositions d’Ores, des communes ont choisi de se concerter comme l’expliquait le bourgmestre d’Aubange, François Kinard, à notre collègue de l’Avenir Luxembourg : “Nous avons discuté ensemble et nous avons trouvé qu’il était plus malin de rendre une décision unanime pour une même zone. C’est pour cela que Messancy, Musson, Saint-Léger et Aubange ont opté pour la troisième option avec une extinction limitée”. Le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, aurait d’ailleurs été encore plus loin : “Il aurait été sans doute plus logique de voter pour une seule et même option pour l’ensemble de la province. Cela aurait été beaucoup plus simple pour le citoyen et peut-être même encore plus économique.”