Violences obstétricales: un rapport d’informations sur le point d’accoucher au Sénat

La situation poussera la sénatrice Écolo et deux collègues (Hélène Ryckmans et Celia Groothedde) à mettre le sujet des violences gynécologiques et obstétricales sur la table du Sénat. Il peut s’agir de gestes portant atteinte à l’intégrité, d’examens brutaux, d’interventions imposées ou le fait de ne pas pouvoir choisir comment accoucher.

"La parole des femmes est davantage écoutée, justifie la sénatrice. Des hashtags (#PayeTonUtérus,…) ont cartonné sur les réseaux sociaux et des femmes ont témoigné des violences qu’elles ont subies en accouchant. Cela n’avait pas encore été traité politiquement."

Deux ans et une trentaine d’auditions plus tard, un rapport d’informations est en cours de finalisation et devrait être débattu en mai. À la clé ? Des recommandations pour le monde politique et médical, "afin de promouvoir une culture de bienveillance gynécologique et obstétricale".

Tabou

Pourquoi le faire au Sénat ? "Il permet le temps de l’analyse politique. On voulait investiguer, sans sensationnalisme. "

Car le sujet reste tabou. "Le terme “violences” est très dur pour les soignants qui sont là pour aider, reconnaît France Masai. Il est refusé en bloc. Même si aujourd’hui ils sont plusieurs à se rendre compte d’avoir pu être “maltraitants”: “j’ai trop de patientes pendant ma garde, je n’ai pas su prendre en charge cette patiente de façon adéquate”." La sénatrice a sillonné les maternités: "Beaucoup d’équipes se remettent en question et c’est très encourageant. Mais elles pointent aussi des écueils budgétaires."

Pour France Masai, dans la grande majorité des cas, cette "violence" n’est pas voulue ou inconsciente. Mais avec de vraies conséquences pour les patientes. "Selon une gynécologue néerlandaise, 10 à 20% des femmes ont vécu l’accouchement comme traumatisant. Sur 115 000 naissances par an en Belgique, 11 à 22 000 accouchements seraient concernés ! Et une part est sans doute liée aux violences obstétricales."

Consentement

Le texte actuellement discuté entre les rapporteurs (PS-MR-Écolo) compte pour l’heure 80 recommandations. Parmi elles: documenter le phénomène, sensibiliser aux droits du patient. "Notamment au consentement éclairé, insiste France Masai. La loi est bien faite mais méconnue. Si le soignant doit demander pour faire un toucher vaginal, des témoignages montrent que ce n’est pas le cas." Quant au dépôt de plainte, il doit être facilité. "Les patientes doivent savoir vers qui se tourner. Il faut un débriefing, du temps pour se parler, comprendre ce qui n’a pas été."

L’organisation, le financement des soins et la formation sont aussi pointés du doigt. "Il faut un enseignement physiologique de la naissance avant de la considérer comme pathologique. Des actes médicaux sont parfois inadéquats alors que la grossesse se passe bien. La place de la sage-femme est d’ailleurs une clé. " Des auditionnés ont ainsi plaidé pour une sage-femme par patiente. Enfin, le rapport veut lutter contre la discrimination. "La barrière de la langue amène par exemple une grande insécurité lors d’une consultation."