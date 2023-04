Pourquoi la consommation de cocaïne explose (vidéo)

Et puis la cocaïne est aussi plus disponible : "sa production en Amérique latine s'est accélérée et le marché aux Etats-Unis est saturé", explique Alexis Goosdeel, directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Alors les producteurs de cocaïne sont tentés de se tourner vers l'Europe, pour écouler leur stock. L'offre grandit, les prix diminuent et la demande augmente.

D'autant plus que la douane belge ne parvient pas à déforcer significativement le trafic qui arrive jusque dans nos ports, principalement à Anvers. Malgré des saisies toujours plus importantes, "les réseaux criminels redoublent d'ingéniosité pour parvenir à contourner les autorités", indique Florence Angelici, porte-parole des douanes belges.

Un décryptage vidéo d'Emanuel Descours pour LN24+.