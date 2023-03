Un tiers des sans-abri sont des enfants

C’était le 3e dénombrement réalisé par des chercheurs de l’UCLouvain et la KU Leuven, soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Avec l’aide du terrain, des régions différentes sont à chaque fois couvertes, agrandissant toujours plus le territoire recensé.

L’idée ? Objectiver le sans-abrisme pour lutter contre efficacement. "Et ce, alors que le phénomène risque de s’accentuer, selon la Fondation Roi Baudouin , au vu des prix de l’immobilier, des longues listes pour les logements sociaux,…"

Sur ces 7 912 sans-abri et sans chez-soi dénombrés fin 2022, un tiers (31%) sont des enfants (2 469). Un constat frappant que l’on peut étendre aux précédents dénombrements. Ainsi sur l’ensemble des comptages réalisés (2020, 2021, 2022), 16 123 personnes sans-abri ont été identifiées: 72,7% sont des adultes. 27,3% sont des enfants (4 394) qui partagent les conditions de logement de leur(s) parent(s).

En maison d’accueil

Où logent ces enfants ? Fin 2022, dans les 98 villes et communes sondées, 9 enfants étaient en rue, 174 dans des logements non-conventionnels (tente, garage, squat…) "Les enfants séjournent principalement dans des maisons d’accueil, des logements de transit ou temporairement dans la famille ou chez des amis. Même s’ils ne dorment pas dans la rue, ils connaissent des conditions de vie très instables", selon les chercheurs.

Ainsi par exemple, dans les 9 communes du Brabant wallon (Chaumont-Gistoux, Jodoigne, Grez-Doiceau, Nivelles, Ottignies – LLN, Rebecq, Tubize, Walhain, Wavre) ayant fait l’objet d’un dénombrement: sur 267 enfants dénombrés sans abri ou en absence de chez-soi (pour 621 adultes), moins de 2% étaient dans la rue ou en abri de nuit, près de 70% étaient dans un foyer d’hébergement, 23% chez des proches, 4,5% dans des tentes, garages,…

En évoquant ces enfants, Martin Wagener, chercheur de l’UCLouvain, parle d’un "sans-abrisme de famille. Ils accompagnent leurs parents. On fait surtout face à des familles monoparentales (11 à 27% selon les régions sondées, NDLR) . Et des violences conjugales qui poussent un parent à devoir trouver une solution d’urgence avec ses enfants."

Ce sont généralement des situations de sans-abrisme plus courtes, avec moins de problèmes de santé ou d’assétude, estime l’expert.

Des situations qui, si elles sont difficiles à vivre pour les adultes, le sont d’autant plus pour les enfants. "Nous plaidons d’ailleurs pour des prises en charge proches de l’environnement initial, dit le chercheur. Devoir aller dans un hébergement à 60 km, ne plus voir ses amis d’école, amène encore plus de ruptures. Or, les maisons d’accueil sont saturées. On voit alors beaucoup de femmes avec enfants se tourner vers des solutions alternatives comme le logement non conventionnel ou les proches. Une maman qui fait dormir ses enfants chez une copine et qui dort dans sa voiture car il n’y a pas assez de place…"

Pour Martin Wagener: "Il faut une justice territoriale: des solutions d’accueil partout, et adaptées à tous les publics."

Violences intrafamiliales

Un tiers du public de l’hébergement et de l’accueil pour sans-abri est composé d’enfants, confirme Louise Remiche, coordinatrice de l’ARCA, fédération wallonne des services d’accueil et d’hébergement. "Si les demandes augmentent, la proportion d’enfants reste la même." La situation de plus 50% des enfants rencontrés est en lien avec de la violence conjugale ou intrafamiliale, dit la coordinatrice.

"En raison de la saturation des maisons d’accueil, on retrouve de plus en plus de femmes avec enfants dans les abris de nuit, ajoute-t-elle. Or, ce n’est pas du tout adapté. Les abris de nuit accueillent des sans-abri de rue, avec des problèmes de santé ou de consommation. Les structures d’hébergement à moyen terme sont plus adaptées et permettent de travailler à un vrai retour au logement."

Et si les enfants qui vivent ce genre de parcours ont besoin d’un certain accompagnement – "on constate des troubles internes et externes du comportement plus importants" – "le subside reçu par les maisons d’accueil pour engager du personnel spciéfique est insuffisant par rapport aux besoins réels, regrette Louise Remiche. Et les améliorations de l’infrastructure au profit des enfants sont possibles grâce à des fonds ponctuels. C’est la débrouille."