Les gros excès de vitesse en augmentation: "Il faut agir" estime Georges Gilkinet

Un des points sur lesquels le ministre souhaite mettre le doigt est la conscientisation de ces conducteurs: "Nous insistons sur l’accès à une formation comportementale pour les personnes qui ont un retrait du permis de conduire. C’est essentiel. Ce n’est pas seulement un problème de compétences techniques."

Autre point d’attention: l’ apologie de la vitesse. "Une personne qui se filme en infraction et qui diffuse la vidéo, cela doit être interdit. Un texte est prêt à ce sujet." De plus, estime le ministre, "notre système de sanction n’est pas assez adéquat avec la gravité de l’infraction. Cela doit être plus ciblé. Les amendes sont trop linéaires. Deux km/h de plus à 142 km/h, c’est la même chose qu’à 122. On veut des amendes plus progressives au-delà de 20 km/h au-dessus de la limite." Là encore, un texte de loi est en cours de discussion.

Se réjouissant de la mise en place du parquet fédéral qui va uniformiser et automatiser le traitement des amendes, permettant également aux parquets locaux de "sortir de la logique des quotas", Georges Gilkinet pousse à la multiplication des radars tronçons qui, selon Vias, "ont un effet considérable sur la diminution des accidents de la route, de 50% ou même de 60% pour les accidents graves."

Enfin, "il faut continuer à travailler dans la lutte contre la récidive". Recalé, le projet de permis à points "a évolué" et "les discussions se poursuivent", explique le ministre. Mais ce serait une gageure d’obtenir l’accord des 7 partis de la coalition avant la fin de cette législature.