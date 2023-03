119 km/h dans une zone 30, et 169 km/h au lieu de 50

Quoi qu’il en soit, il reste beaucoup trop de conducteurs en infraction. Et le plus inquiétant, relève Benoît Godart, ce sont les vitesses parfois effarantes qui ont été enregistrées lors des mesures par Vias. "Sur les routes limitées à 90 km/h, dit-il, 1 sur 100 se retrouverait devant le tribunal parce qu’il roule à plus de 136 km/h" (soit un dépassement de 40 km/h auquel s’ajoutent les 6 km/h de tolérance technique). "On voit de véritables dangers publics, qui mettent la vie des autres en péril." Ainsi, un "fou du volant" a été "flashé" à 119 km/h dans une zone 30, et un autre à 169 km/h en agglomération. Sur une route limitée à 90 km/h, le maximum monte à 242 km/h, pas très loin du record de 247 km/h sur autoroute.