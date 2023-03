En 2021, plus de 100.000 pilules du lendemain ont été remboursées

Plus d’un quart (26 %) des pilules du lendemain ayant fait l’objet d’un remboursement en 2021 ont été consommées par des femmes âgées entre 31 et 40 ans (contre 20 % pour les 25-30 ans et 44 % pour les moins de 25 ans).

Cela prouve, selon Claudine Cueppens, chargée de mission à la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF), que la mesure portant sur la gratuité de la contraception d’urgence “correspond à un besoin” pour cette catégorie de femmes.

”Il est intéressant de voir qu’elles sont très concernées et que c’est donc une mesure bénéfique pour elles. D’ailleurs, explique Mme Cueppens, ces tranches d’âge correspondent aussi à celles qui sont les plus concernées par les demandes d’interruption volontaire de grossesse (surtout les 25-35 ans, NdlR) , comme le montrent les rapports de la commission nationale d’évaluation. Ce ne sont pas les plus jeunes qui y ont le plus recours, comme on le croit parfois à tort.”