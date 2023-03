Crise au sein de la majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles: comment en est-on arrivé là?

À la mi-février, la ministre en charge de l’Enseignement supérieur en fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), effectuait une retentissante sortie dans la presse au cours de laquelle elle annonçait son intention de recaler les demandes d’habilitation formulées par l’UMons et l’UNamur, concernant la création d’un master complet en médecine pour la première et d’un master de spécialisation en médecine générale pour la seconde. En revanche, la ministre confirmait vouloir suivre les recommandations de l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur) pour les 55 autres dossiers reçus.