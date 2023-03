Le nombre de jeunes francophones en danger ou en difficulté pris en charge par l’Aide à la jeunesse a sensiblement augmenté (+4,5 %) entre janvier 2019 et septembre 2022, selon les chiffres de l’administration générale du secteur.

L’an dernier, 3.400 mineurs ont été hébergés, au moins un jour, dans un “service résidentiel général” (SRG). Les chiffres montrent qu’un quart des jeunes (880) ont quitté cet hébergement en cours d’année. Plus de la moitié d’entre eux (509 jeunes) ont réintégré leur famille, parfois avec l’accompagnement du SRG ou l’intervention d’un autre service ; 23 d’entre eux bénéficient d’un internat scolaire.

Vingt pour cent des jeunes qui ont quitté leur service résidentiel l’ont fait dans le cadre d’une mise en autonomie. Les autres mineurs sortis de SRG en 2022 ont été pris en charge par une famille d’accueil (71 jeunes, soit 8 %), réorientés vers un service résidentiel plus adapté à leur situation de handicap (48 jeunes, soit 5 %) ou admis en Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) après avoir commis un fait qualifié d’infraction (16 jeunes, soit 2 %).

Mais si on prend les chiffres à l’envers, on constate que trois quarts des enfants placés dans un service résidentiel n’en sortent pas au cours de l’année. Certains y restent longtemps. La ministre en charge Valérie Glatigny (MR) a initié une étude pour comprendre les causes précises du maintien au sein des services de l’Aide à la jeunesse et pour “identifier ce que chaque niveau de pouvoir peut faire en amont”.

