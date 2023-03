Pénurie de médecins généralistes en Wallonie: 61% des communes impactées (carte interactive)

En Fédération Wallonie-Bruxelles, trois universités proposent un cursus complet des études de médecine : une en Wallonie (l’ULiège, à Liège) et deux en Région bruxelloise (l’ULB, à Bruxelles ; l’UCLouvain, à Woluwé-Saint-Lambert). Or, la présence un tel cursus permet-il de lutter contre la pénurie qui touche actuellement les médecins généralistes ? Au regard des chiffres publiés par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) et des données de l’ Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ), la réponse semble claire : non.