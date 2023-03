Le grooming, un danger méconnu du web pour nos jeunes

Qu’est-ce que le grooming ?

Selon Child Focus, “le grooming désigne le processus par lequel un adulte aborde intentionnellement des mineurs et les manipule à des fins sexuelles.” Concrètement et en reprenant l’exemple du professeur poursuivi, le grooming peut désigner une personne qui se crée un faux profil, se faisant passer pour un ou une adolescente sur les réseaux, afin de pouvoir plus facilement rentrer en contact privé en ligne avec ses victimes et ainsi, pouvoir les manipuler pour leur extorquer des informations privées, voire comme dans l’exemple cité plus haut de nombreuses photos ou vidéos sexuelles de la victime. Le grooming peut donc créer des violences sexuelles en ligne (via la webcam ? chat,…) ou via des rencontres physiques. De plus, le groomer aura tendance, toujours selon Child Focus, “d’encourager également l’enfant à ne pas parler de leur amitié sous couvert de “notre petit secret”.

Un phénomène qui grandit et inquiète

Chil Focus. ©Chil Focus

Depuis quelques années, le phénomène est en hausse. À l’échelle belge, Child Focus a reçu l’an dernier 2.147 signalements d’images d’abus sexuel d’enfants et a contribué à faire retirer 71.000 images de la toile.

Selon l’organisation, les parents peuvent venir en aide à leurs enfants. “Il faut Essayez de discuter calmement et ouvertement l’enfant, sans le condamner. Il est important de rassembler toutes les preuves, en faisant notamment des captures d’écran des discussions et vous pouvez évidemment porter plainte à la police. Enfin, bloquez la personne soupçonnée.”