Dans une lettre adressée ce jeudi aux députés membres des commissions Éducation et Enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plusieurs élèves de rhéto, qui se destinent l’année prochaine aux études supérieures en ingénieur civil, écrivent leur désarroi.

Concernés par la situation, Julia, originaire de la région de La Roche-en-Ardenne, et Emeric, provenant de Havelange, nous disent vivre "la décision des quatre doyens comme une réelle injustice. Nous ne comprenons pas comment ils ont pu totalement ignorer que nous sommes censés être à la disposition de nos écoles jusqu’au 7 juillet pour participer aux événements de fin d’année, comme la proclamation".

En effet, suite aux changements introduits par la réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement obligatoire, la fin de l’année scolaire a été repoussée, en 2023, d’une semaine.

Mais les examens d’admission organisés par les 4 facultés, eux, n’ont pas ou peu bougé.

Moins de temps de préparation

"Si les dates des 5 et 6 juillet sont maintenues, nous ne pourrons ni vivre la remise de nos diplômes ni le bal de promotion qui clôture l’année, regrettent amèrement Julia et Emeric. En plus, nous ne pourrons pas nous préparer comme les élèves ont pu le faire les années précédentes : l’an dernier il y avait pratiquement 2 semaines entre le dernier examen fixé par la communauté et la date de la première épreuve d’admission. Cette année, nous n’allons disposer que de 6 jours de préparation. C’est d’autant plus stressant que l’on sait bien que nous devrons rattraper par nous-mêmes toutes les matières du programme de l’examen d’entrée qui n’ont pas été vues en classe durant les années Covid."

"Profiter d’un congé bien mérité"

Du côté des organisateurs (la Faculté des Sciences Appliquées de l’ULiège et les Écoles Polytechniques de l’UCLouvain, de l’ULB et de l’UMons), on explique – comme sur le site de l’ULiège – avoir "décidé conjointement de programmer les différentes épreuves (...) pendant les habituels jours blancs de la fin d’année scolaire", dans un souci de " s’adapter à la modification du calendrier scolaire de l’enseignement obligatoire tout en préservant la possibilité pour son personnel de profiter d’un congé estival bien mérité".