Études de médecine : le PS dépose un texte et peut compter sur le soutien des Engagés

Mais face à ce nouveau coup de pression, le ministre-Président Pierre-Yves Jeholet a décidé de reporter le point.

Pour rappel, la ministre de tutelle Valérie Glatigny (MR) a jusqu’ici rendu un avis favorable pour 55 habilitations, rejetant les deux introduites par l’UMons pour l’organisation d’un master complet en médecine et par l’UNamur pour la création d’un master de spécialisation en médecine générale, une décision qui a depuis profondément divisé la majorité MR-PS-Ecolo.

En urgence mercredi

Or, il nous revient ce jeudi à bonne source que les partenaires de majorité du MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles, le PS et Écolo, préparent une proposition de décret avalisant les 57 habilitations – en ce compris donc celles demandées par l’UMons pour son master en médecine et par l’UNamur pour son master de spécialisation en médecine générale – qu’ils déposeront en commission de l’Enseignement supérieur mardi prochain. Le but étant que celle-ci puisse être prise dans l’urgence en considération le lendemain, lors de la plénière du mercredi.

Pour qu’elle passe, si le MR campe sur ses positions actuelles, cette proposition devra recueillir l’aval des Engagés et/ou du PTB.

Les Engagés prêts à soutenir le texte

Si, dans le camp de la gauche radicale, une proposition du même acabit a déjà été annoncée, le président des Engagés, Maxime Prévot, nous confirme ce jeudi que "doter l’UNamur et l’UMons de deux masters en spécialisation de médecine nous paraît le minimum requis" et qu’un "soutien de nos députés au cycle complet de master de médecine en Hainaut est tout à fait envisageable ", soulignant que "des arguments sérieux peuvent en effet plaider en faveur du développement de ce cursus".

Avec ce texte, le PS fait donc encore grimper la pression d’un cran supplémentaire, mettant le MR face à ses responsabilités.

Nul doute que le gouvernement de la FWB, dont le ministre-Président Jeholet (MR) cherche pour l’heure activement une solution auprès des acteurs du dossier, ne tient désormais plus qu’à un fil…