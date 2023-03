Aidants-proches : un sondage en ligne pour préparer le mémorandum

Mais qu’est-ce qu’un mémorandum ? C’est un document qui reprend différents éléments, indications, informations ou données sur un sujet précis pour sensibiliser un groupe de personnes. Et pour que ce mémorandum soit le meilleur possible, les asbl ont fonctionné en trois étapes. Dans un premier temps, différents focus group ont eu lieu avec des professionnels et des aidants proches. Ensuite, un focus group interéquipes a été organisé pour permettre aux asbl de prendre du recul sur leur quotidien et de partager ce qu’elles souhaitent pour les aidants proches. Et désormais, les volontaires en sont à la troisième étape, qui consiste à créer un questionnaire en ligne, qui permettra de toucher plus de personnes et d’avoir ainsi un résultat plus quantitatif.

Si vous souhaitez participer au sondage, disponible jusqu'au 10 avril, il vous suffit de cliquer ici.