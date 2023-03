Thibault est un des rescapés de la 2e voiture du métro. Il a raconté comment il a s’extraire du chaos qui régnait à Maelbeek.

L’arrêté royal qui fait trembler le sport belge

À partir de 2025, la pub pour les sociétés de paris sportifs et casino en ligne sera interdite dans les stades. Avec de lourdes conséquences à la clé pour les clubs.

3 heures de cartographie solidaire dans les universités

Les universités du pays invitent les citoyens à participer au Mapathon, les 22, 23 et 26 mars. Il s’agit de cartographier les zones les plus vulnérables de la planète pour permettre à MSF et à la Croix-Rouge d’intervenir plus efficacement en cas de catastrophe humanitaire.

Mécontent de s’être fait flasher à Virelles, il saccage deux Lidar

Le prévenu est également face à la justice pour avoir délivré une fausse information à la police.

L’excellence de Vivalia reconnue: la clinique du sein obtient son agrément provisoire

Vivalia a obtenu un agrément provisoire pour une clinique du sein en province de Luxembourg. Les sites d’Arlon et de Libramont sont concernés. Et maintenant, l’agrément officiel!

Du haut niveau à la Jeune Toque Wallonne (vidéo)

Pas de victoire luxembourgeoise au concours IFAPME " La Jeune Toque Wallonne " mais le talent des divers participants était au rendez-vous.

Comment punir son enfant: les conseils d’un spécialiste

Trop stricte, trop souple… Comment trouver un juste milieu quand il faut punir son enfant? Si les temps changent, le "tout permis" n’est pas non plus une solution.

INTERVIEW | Yanina Wickmayer: "Toujours dans l’ombre de Kim et Justine, mais je ne leur en veux pas"

À 33 ans, Yanina Wickmayer s’éclate sur les terrains et les résultats suivent. La jeune maman vise le retour dans le Top 100.

Lize Spit: A onze minutes de la catastrophe

Une histoire qui mêle suspense et petits détails de la vie d’un couple qui sombre peu à peu dans la folie. Le deuxième roman de Lize Spit. Addictif.

A Tellin, la policière réclamait 50 000€ à un Rochefortois pour le jet d’un portefeuille sur son gilet pare-balles

L’inspectrice en mission à Tellin a déclaré ne plus être capable de travailler sur le terrain après le jet d’un portefeuille sur son gilet pare-balles par un Rochefortois!