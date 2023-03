Le patron de Plopsa écarté après un rapport accablant : “Tout le monde savait qu’il ne s’en sortirait pas indemne”

Depuis mercredi, le CEO n’a en effet pas été vu dans les bureaux de Plopsa, rapporte le journal, ce qui est exceptionnel. Depuis plusieurs jours, le bruit court que Steven Van den Kerkhof aurait été mis à la porte. “Personne dans l’entreprise ne pouvait imaginer que Steve s’en sortirait indemne”, ont déclaré certains employés au Nieuwsblad.

Ce départ intervient après que des dizaines de témoins ont dénoncé, le mois dernier, des comportements indésirables au sein de Plopsa, évoquant insultes, humiliations et culture de travail exagérée. On parle dans le parc d’une charge de travail énorme sur le personnel, avec des semaines de 100 heures qui n’étaient pas une exception, pas plus que les appels téléphoniques après 22 heures, selon De Tijd.

La maison-mère de Plopsa, Studio 100, a désigné une avocate, Me Christine Mussche, pour récolter, en toute confidentialité, les témoignages du personnel et d’anciens travailleurs.

Son rapport a été envoyé la semaine dernière aux CEO de Studio 100, Hans Bourlon et Gert Verhulst. Ces derniers n’ont pas voulu faire de commentaires lundi, mais plusieurs sources ont confirmé à De Tijd que Steve Van den Kerkhof quittait Plopsa. Un accord aurait été trouvé, selon le quotidien.

L’avocat de M. Van den Kerkhof précise de son côté que son client “n’a pas encore reçu de lettre de licenciement ou de préavis”.

Les plaintes des employés visent le PDG Van de Kerkhof, mais aussi ses deux bras droits. Leur sort est également incertain, selon les journaux néerlandophones. L’un d’eux n’a pas été vu dans les bureaux de Studio Plopsa depuis le début du scandale.