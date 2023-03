La Belgique se situe-t-elle dans les dix pays où l’on est le plus heureux dans le monde ? (vidéo)

Ce lundi 20 mars 2023, à l’occasion de la journée mondiale du bonheur, la société Sustainable Development Solutions Network a dévoilé pour la onzième année de suite leur rapport sur les 150 pays où les habitants sont les plus heureux dans le monde, pour l’année 2022. Et sans grande surprise, c’est la Finlande qui rafle le premier prix pour la sixième année de suite. Suivent ses voisins scandinaves le Danemark et l’Islande pour compléter un podium qui n’a donc pas été modifié malgré la sortie de la crise du Covid-19.