10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Après l’annonce surprise de l’étoile Michelin décernée à son établissement fraîchement ouvert, le chef Grégory Gillain se remet au travail. Avec un certain stress. Le téléphone s’affole. Il faut garder la tête froide.

Évaluation, inspection, sanction: à quoi les profs s(er)ont-ils soumis en Fédération Wallonie-Bruxelles?

Pourquoi faut-il évaluer les enseignants? Ne le sont-ils pas déjà? Qu’est-ce que le nouveau dispositif envisagé par le gouvernement dès janvier 2024 est censé apporter?

Décryptage.

+ EDITO | L’évaluation des profs, comme une opportunité

Amnesty/Awex: une première collaboration autour des droits humains

Organiser une mission économique en Arabie Saoudite pour les PME wallonnes est une chose, sensibiliser aux droits humains en est une autre. En réalité, l’un n’empêche pas l’autre.

Démonstration.

A 15 jours de la fin de la prime pellets en Belgique, pourquoi c’est le moment d’acheter et de faire une bonne opération

Si vous n’avez pas encore rentré votre demande de prime pour les pellets, ne tardez pas car il y a moyen de faire de très bonnes affaires.

Mise en route de MyBike, le registre central des vélos

Le Codeco doit entériner ce mercredi le système MyBike d’enregistrement national des vélos, qui vise à éviter les vols.

Abandonné sur un trottoir à Huy et visiblement maltraité, un chien a été sauvé in extremis

Découvert dans la nuit de dimanche à lundi rue Sous-le-Château, un American Staff, victime de maltraitance, a été sauvé aux portes de la mort.

Inédit: une maison géodésique à Warmifontaine! C’est une première en province de Luxembourg (vidéo)

On la dit plus résistante aux tempêtes par sa forme et modulable à souhait. Il s’agit d’une maison décagonale en bois et chanvre surmontée d’un toit géodésique située à Warmifontaine (Neufchâteau).

Faut-il maintenir les caillebotis en Fagnes?

Plusieurs tronçons de caillebotis en Fagnes seront bientôt remplacés. Vu leur usure, pourquoi ne pas opter pour d’autres solutions ?

10 jours en Floride, bien plus que Miami à voir: itinéraire et conseils

Sous ses plages et palmiers, ses bars, ses stars, sa "nightlife" et ses apparats bling-bling, Miami cache un autre visage, moins superficiel.

Contre Berlin, l’Union Saint-Gilloise voudra éviter le "jamais deux sans trois"

Éliminée contre les Rangers et l’Antwerp cette saison, l’Union voudra enfin sortir gagnante d’un aller-retour, jeudi, contre Berlin.