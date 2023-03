Pourquoi une Journée des droits des femmes le 8 mars ? La réponse en vidéo

Lutter pour l’égalité entre les hommes et les femmes

Il y a une centaine d’années, des femmes ont commencé à s’unir pour réclamer plus de droits en Europe et en Amérique du Nord. Elles voulaient avoir le droit de voter, travailler dans des conditions plus décentes, être traitées de la même manière que les hommes. En 1910, des femmes réclamaient la création d’une Journée internationale des femmes.

Le 8 mars, une Journée des droits des femmes

En 1977, l’ONU ( Organisation des Nations unies, qui réunit presque tous les États du monde) reconnaît officiellement la date du 8 mars comme Journée internationale des femmes. C’est l’occasion de réfléchir à la place des femmes dans la société, de vérifier si leurs droits progressent, et de faire changer les choses.

Il y a encore bien des choses à faire pour que les filles et les femmes soient mieux respectées, qu’elles aient les mêmes moyens que les garçons et les hommes pour vivre, que les places de décideurs et dirigeants politiques et économiques soient mieux réparties entre les deux genres…

+ Lire aussi| C’est quoi les stéréotypes sexistes ?