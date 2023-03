Il y a cinq ans, Delhaize a lancé son slogan "Du côté de la vraie vie". Une philosophie de vie dans laquelle la chaîne de grande distribution s’inscrit depuis plus de 150 ans, soulignait-elle à l’époque, mettant alors en exergue les efforts consentis en matière de durabilité, de santé et même de mobilité. Y compris pour ses caissiers, réassortisseurs ou magasiniers, masculin ou féminin.

La médecine générale revue et corrigée: vers un nouveau système de financement

Un " new deal " vient d’arriver pour la médecine générale. Il allie les forfaits, les rémunérations à l’acte et les primes. Explications.

Aubechies: un lotissement de 22 maisons qui va défigurer l’un des plus beaux villages de Wallonie? (vidéo)

Un projet de 22 maisons à l’entrée d’Aubechies fait grand bruit parmi les habitants de ce village reconnu comme l’un des plus beaux de Wallonie.

Cohabitants: 40 ans de lutte contre le statut "rouge à lèvres"

En ce mercredi 8 mars 2023, journée internationale des droits des femmes, Solidaris rappelle combien il est urgent de supprimer le statut cohabitant qui accroît la précarité, porte atteinte aux droits fondamentaux et contribue à renforcer les inégalités de genre.

Easi fait confiance à ses employés pour recruter ses nouveaux managers

Easi ne recrute plus de personnes externes pour occuper les postes de managers, et instaure un "roulement" au sein de la direction.

Paliseul: il faisait son ménage, en échange elle… lui vole plus de 100.000€!

Une Paliseuloise sans emploi a profité de la gentillesse et de la faiblesse intellectuelle d’un homme qui travaille aux ateliers du Saupont. Elle s’occupait de ses papiers et de ses comptes. En échange, il faisait le ménage chez elle et gardait sa fille. Elle lui a volé plus de 100 000 € en un an !

Forces et faiblesses de Kemal Kiliçdaroglu, challenger officiel d’Erdogan

L’homme a été désigné par une coalition de partis d’opposition pour affronter Recep Tayyip Erdogan lors du prochain scrutin, en mai.

Cette expo spectaculaire de LEGO arrive pour la première fois en province de Luxembourg

Première expo de briques LEGO et de réalisations spectaculaires en province du Luxembourg les 18 et 19 mars au hall polyvalent d’Arlon.

"Ennemi public": l’ultime saison de la série tournée en partie en province de Namur

Les deux premiers épisodes de la saison finale de la série " Ennemi public ", librement inspirée de l’affaire Dutroux, seront diffusés dimanche. Une série tournée en partie à Alle-sur-Semois (Vresse), Marche-les-Dames et Maredsous. Au casting, Angelo Bison alias Guy Béranger. Rencontre avec le Gerpinnois au regard sombre et troublant.

Les Chasseurs ardennais effectueront un exercice d’ampleur en province de Luxembourg du 12 au 16 mars

L’opération Ben’Hure aura lieu pour maintenir le niveau d’entrainement du bataillon des Chasseurs ardennais en vue d’opérations futures.