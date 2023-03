Précarité alimentaire : en Belgique, près d’une famille sur quatre peine à nourrir ses enfants

Précarité ou mauvaise habitude ?

Plus d’un enfant sur dix ne prend pas de petit-déjeuner ce qui induit un manque de concentration et de participation en classe, selon les enseignants.

On apprend également que 27% des répondants font des sacrifices, comme sauter un repas. Le montant du budget du ménage consacré aux dépenses alimentaires, deux fois plus élevé qu’en 2016, angoisse plus d’une personne sur deux. Le recours à une aide extérieure comme la banque alimentaire suscite un sentiment de honte chez 55% des répondants.

En marge de la dernière rentrée, la Caisse d’allocations familiales Camille avait elle aussi tiré la sonnette d’alarme. Et posé les mêmes constats.

Plus d’une famille belge sur deux avait ainsi, dans le cadre d’une étude menée en septembre et octobre de l’année dernière, indiqué avoir modifié ses habitudes de consommation alimentaire à la suite de la hausse des prix de certaines denrées. Parmi ces familles, plus de la moitié avait expliqué se passer désormais de viande et/ou de poisson afin de réduire la facture, tandis qu’un tiers indiquait avoir diminué les quantités des repas.

L’autre grand constat de l’étude de Camille avait souligné le fait qu’une famille sur 5 renonçait au repas chaud disponible au sein de l’école de ses enfants en raison du prix demandé.

