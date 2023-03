Cancer du col de l’utérus : une campagne rappelle l’importance du dépistage

Pour la deuxième année consécutive, l’ASBL O’YES et le consortium d’hôpitaux wallons lancent une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus en région Wallonne et à Bruxelles, communiquent-ils lundi. En Belgique, ce cancer touche 650 femmes par an. Un dépistage pratiqué régulièrement permet une réduction de 90 % de l’incidence et de la mortalité liée à ce cancer.