Congés scolaires en Belgique: voici quand tombent les prochaines périodes de vacances en 2023

Pâques tombe plus tard

Si le week-end de Pâques tombe le week-end du 8 avril, et que l'enseignement sera en congé le lundi 10 avril 2023, les vacances de printemps (Pâques), elles, démarreront plus tard que d'habitude, soit du lundi 1er mai 2023 (jour de la fête du travail) jusqu'au vendredi 12 mai 2023.

Deux autres jours du mois de mai laisseront les élèves et professeurs chez eux : le jeudi 18 mai, jour de l'Ascension, et le lundi 29 mai, qui est le lundi de Pentecôte. Enfin, les élèves termineront les cours un peu plus tard que d'habitude avant les vacances d'été. Elles commenceront le samedi 8 juillet 2023 et termineront, comme lors de la rentrée en 2022, le lundi 28 août 2023.

Et pour le premier quadrimestre de l'année scolaire 2023-2024?

Si nous continuons à regarder la suite des congés scolaires pour la prochaine rentrée des classes, les élèves et enseignants auront congé pratiquement un mois plus, le 27 septembre 2023, pour la Fête de la Communauté française. Ensuite, ils reprendront le chemin des cours jusqu'au lundi 23 octobre 2023, où ils pourront se reposer deux semaines, soit jusqu'au vendredi 3 novembre 2023 suite au Congé d'automne (Toussaint). Et enfin, les derniers congés de cette année 2023, les Vacances d'hiver, débuteront le jour de Noël, le lundi 25 décembre 2023 pour se terminer le vendredi 5 janvier 2024.

Et en 2024?

Terminons l'année scolaire 2023-2024. Le jour du Mardi gras sera le premier congé en 2024. Il aura lieu le mardi 13 février, veille de la Saint-Valentin. Deux semaines plus tard, le monde scolaire sera à nouveau en vacances, pour une durée de 15 jours, afin de profiter des Congés de détente, qui auront lieu du du lundi 26 février 2024 au vendredi 8 mars 2024. Et comme pour l'année 2023, Pâques débutera plus tard, du lundi 29 avril 2024 au vendredi 10 mai 2024. Enfin, le lundi de Pentecôte aura lieu le lundi 20 mai 2024 et les vacances d'été débuteront le samedi 6 juillet 2024.

Liste des congés pour l'année 2023

- Lundi de Pâques : lundi 10 avril 2023

- Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 1er mai (Fête du travail) 2023 au vendredi 12 mai 2023

- Congé de l’Ascension : jeudi 18 mai 2023

- Lundi de Pentecôte : lundi 29 mai 2023

- Début des vacances d’été : samedi 8 juillet 2023 au lundi 28 août 2023

- Fête de la Communauté française : mercredi 27 septembre 2023

- Congé d'automne (Toussaint) : du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 3 novembre 2023

- Vacances d'hiver (Noël) : du lundi 25 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024

Et pour la fin d'année scolaire

- Mardi gras : mardi 13 février

- Congé de détente (Carnaval) : du lundi 26 février 2024 au vendredi 8 mars 2024

- Lundi de Pâques : lundi 1er avril 2024

- Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 29 avril 2024 au vendredi 10 mai 2024

- Lundi de Pentecôte : lundi 20 mai 2024

- Les vacances d'été débutent le samedi 6 juillet 2024