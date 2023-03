Les chiffres de l’euthanasie en Belgique : dix fois plus de déclarations en 20 ans, le cancer comme première affection

L’euthanasie en Belgique a été légalisée il y a un peu plus de 20 ans, avec l’adoption de la loi du 28 mai 2002, dépénalisant l’euthanasie pour les personnes majeures. En 2014, la loi a été étendue aux mineurs, sans limite d’âge.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, le nombre d’euthanasies n’a pratiquement jamais cessé d’augmenter chez nous, atteignant près de 3000 dossiers en 2022, ce qui représente désormais 2,5 % de l’ensemble des décès déclarés, selon les données officielles de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie.

Évolution du nombre d’euthanasie en Belgique

L’an dernier, sur les 2966 euthanasies officiellement enregistrées, l’écrasante majorité des documents ont été rédigés en néerlandais (70,4 %), mais c’est côté francophone que l’augmentation était la plus forte (+26 %, contre +4 % côté néerlandophone).

L’euthanasie a été pratiquée pour des personnes dans toutes les classes d’âge, à l’exception des mineures, et 42,2 % des personnes souhaitant mettre fin à une “souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable” avaient plus de 80 ans.

Dans la grande majorité des cas (82,7 %), le médecin estimait que le décès du patient était prévisible à brève échéance.

Âge des personnes euthanasiées (2022)

L’affection à l’origine de la demande d’euthanasie est principalement le cancer (59,9 %), suivie par une combinaison de plusieurs affections chroniques (polypathologies, 19,6 %).

Répartition des euthanasies selon l’affection (2022)

La Commission a estimé que toutes les déclarations reçues en 2022 répondaient aux conditions essentielles de la loi et aucune n’a été transmise au procureur du Roi.