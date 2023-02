Cette question de l’alignement du planning des membres de la famille pose continuellement question lorsqu’on devient parent. On s’accommode, on s’arrange, on compte sur untel. Certaines journées tiendront du miracle organisationnel.

Pour les mères et pères sans soutien autour d’eux, on sait la galère quotidienne. Alors 2 semaines complètes à devoir "caser" les enfants, vous pensez bien…

Je me rends compte aujourd’hui à quel point mes parents ont subi ces agendas impossibles à goupiller. Les souvenirs remontent. Ces longs moments à attendre un visage familier qui se répètent, en tapant dans un ballon de foot ralenti par les flaques, dans une cour de récré dépeuplée. Je n’en suis pas mort et la fin de journée était un moment d’entière disponibilité parentale. Ce n’est pas toujours possible partout.

C’est pour ces parents-là qu’il faudra courage et bienveillance. Même sans costume de carnaval, vous êtes les super-héros du quotidien.