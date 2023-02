Prenez-moi pour une rabat-joie si vous le voulez mais sachez que JE N’AIME PAS LE CARNAVAL ! Depuis toujours, je déteste me déguiser.

Peut-être à cause d’une mauvaise expérience dans mon enfance ? Je ne sais pas… Il me semble pourtant que ma Maman (qui me lit, bisous !) était plutôt douée dans le genre couturière improvisée. Mais c’est comme ça, je n’aime pas, je n’aime pas, je n’aime pas.

Mes enfants, eux, apprécient. Pourtant, je vous assure que je ne fais strictement rien, que du contraire, pour les encourager dans cette voie. D’ailleurs à la maison, il y a très peu de déguisements.

Du coup, chaque année, c’est le même cinéma: la date du carnaval approchant, il faut que je trouve de quoi les habiller pour les fêtes d’école et même les anniversaires thématisés (merci les autres parents, aucune solidarité !).

Après moult messages (qui s’apparentent clairement à des appels au secours) aux copines, j’ai enfin trouvé ! Me voilà sauvée… enfin, juste pour un temps donné.