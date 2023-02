Actions syndicales ce mardi 14 février : le point sur les perturbations dans les transports

Du côté du syndicat socialiste, où on plaide en outre pour des impôts plus justes et une diminution des prix de l’énergie, plusieurs rassemblements sont prévus lors de cette journée d’actions. Ce sera le cas à Marche-en-Famenne, Liège, La Louvière, Eupen, Bruxelles et Anvers. Le président de la FGTB, Thierry Bodson, devrait par ailleurs être présent au rassemblement et à la manifestation organisée conjointement avec le syndicat chrétien à 11h00 à la gare de Marche-en-Famenne.

Outre les actions en commun avec la FGTB à Bruxelles et à Marche, la CSC, a prévu plusieurs actions avec la distribution de tracts et de chocolats - profitant de la Saint-Valentin - pour souligner l’importance du mécanisme d’indexation automatique des salaires. Ce sera le cas à Liège, Verviers, Mons, La Louvière, mais aussi à Charleroi. D’autres actions sont prévues dans le Hainaut occidental, à Froyennes, Mouscron et dans le zoning de Ghislenghien.

Le syndicat libéral CGSLB a, lui, indiqué ne pas participer à ces actions.

TEC : de nombreux parcours supprimés

Conséquence de cette journée d’action, les transports en commun seront perturbés. Du côté du TEC, de nombreux parcours sont déjà mentionnés comme supprimés dans le Brabant wallon, à Charleroi, dans le Hainaut, à Liège-Verviers et Namur-Luxembourg. Les perturbations seront régulièrement mises à jour sur le site internet du TEC.

Pas d’action à la Stib et pas de perturbation à la SNCB

À Bruxelles, la Stib annonce que son personnel ne participera pas aux actions. Des déviations locales et temporaires sont néanmoins possibles, selon la porte-parole An Van Hamme. Celles-ci seront répertoriées sur le site internet et le compte Twitter de la Stib.

À la SNCB, aucune perturbation particulière n’est attendue à l’occasion de la journée de mobilisation.

Environ 65% des bus et trams De Lijn rouleront

Environ 65% des bus et trams De Lijn rouleront ce mardi, a annoncé ce lundi la société flamande de transports en commun.

C’est en province d’Anvers que le trafic De Lijn sera le plus touché par des mouvements de grève. Un peu plus de la moitié (58%) des bus et trams y circuleront normalement. Dans les autres provinces, entre 62 et 69% des trajets seront assurés.

De Lijn conseille tout de même aux voyageurs de consulter son site internet ou son application afin de bénéficier des informations en temps réel.

Des recyparcs fermés

La journée nationale d’action syndicale de ce mardi aura aussi des répercussions sur l’ouverture de certains recyparcs en Brabant wallon.

Douze d’entre eux seront fermés: Braine-le-Comte, Incourt, Ittre, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Wavre et Nivelles (pour rappel, l’ancien parc a fermé définitivement ce samedi 11 février et le nouveau ouvrira ce mercredi 15 février à 10 h).

Les 5 autres (Braine-le-Château, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Étienne, Genappe et Villers-la-Ville) devraient, par contre, a priori être ouverts.

En raison d’actions syndicales, les recyparcs d’Andenne, Champion, Ciney, Doische, Eghezée, Florennes, Fosses-La-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Sambreville, Sombreffe et Viroinval seront fermés.

La vidange des bulles à verre sera également impactée et certaines collectes des déchets pourraient également être perturbées.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité de celles menées par les syndicats pour défendre le pouvoir d’achat depuis plusieurs mois. À la mi-décembre, une manifestation nationale avait rassemblé plus de 16.000 personnes à Bruxelles.