193 000 bénéficiaires par mois: les banques alimentaires belges face à une hausse "considérable" de la demande

"35 à 40 associations viennent s’approvisionner chaque jour à la distribution rapide", explique Karim, responsable de l’entrepôt à Neder-over-Hembeek. Et si la banque alimentaire distribue la même quantité à chaque association, elles reçoivent un peu moins ces derniers temps: "On a une grosse baisse au niveau des produits secs comme le riz, etc. Le nombre de démunis a augmenté et des associations qui ne venaient pas avant, se retrouvent coincées financièrement et font appel désormais à nous…"

+18,2% de bénéficiaires

Le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires a augmenté "considérablement" en 2022: + 18,2%. En décembre, on dénombrait 209 450 bénéficiaires, contre 177 238 en janvier.

Ce sont 193 344 personnes qui ont été aidées en moyenne chaque mois en 2022 (177 000 en 2021).

"Les raisons, on les connaît, pointe Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération belge des banques alimentaires qui dressait le bilan 2022 ce lundi. La crise énergétique, l’augmentation des prix, la situation géopolitique…"

Et de nouveaux profils de bénéficiaires frappent à la porte, notamment des travailleurs pour qui le salaire ne suffit pas. Les enfants et les jeunes représentent 26% du public.

L’augmentation de bénéficiaires est visible dans toutes les régions, note Jef Mottar: + 23% à Anvers, +20,9% à Charleroi, +20,5% à Bruxelles-Brabant, +15,5% à Liège, +18% à Namur-Luxembourg, +8,7% à Tournai…

+3% de denrées

En revanche, le volume des denrées à distribuer n’a pas progressé au même rythme est s’est même stabilisé à 23 000 tonnes (+3% par rapport à 2021). Résultat: la quantité moyenne de nourriture distribuée est passée de 125,4 kg par bénéficiaire en 2021 à 109,9 kg en 2022.

"On est passé de 5 à 4 repas par semaine par bénéficiaire", note Jef Mottar, qui précise que le nombre de points de distribution n’a jamais été aussi élevé: 676 associations ont distribué cette nourriture en 2022, contre 654 en 2021.

Les dons d’excédents de l’industrie alimentaire – dont la production se calque toujours plus sur la demande – ont diminué l’an passé (-9% par rapport à 2021 et -18,5% par rapport à 2020).

"Il y a aussi de la concurrence sur le marché, dit Pierre Labouverie, administrateur délégué de la banque alimentaire Bruxelles-Brabant. Notamment avec des initiatives comme “Too good to go” qui propose aux supermarchés de vendre à prix réduits les excédents dans des paniers surprise."

Le Fonds social européen (FSE + ) et les dons financiers des particuliers et du fédéral ont par contre permis aux banques alimentaires d’acheter elles-mêmes plus de denrées. Ce qui explique la stabilisation des volumes en 2022.

Si la situation actuelle est alarmante, 2023 verra sans doute une nouvelle baisse de l’aide alimentaire par habitant, selon la Fédération.

Cette dernière appelle le politique à stimuler les dons alimentaires avec des avantages fiscaux supplémentaires et à mettre en place des enveloppes structurelles pour l’achat de nourriture. "En 2022, nous avons dépensé 2,6 millions€ pour des achats de denrées, dont 1,66 million venait du fédéral, et le reste des régions et des donations privées. Il y a une volonté de la ministre Lalieux de pérenniser cela mais le kern n’a pas encore d’accord."

Fonds européens… en baisse

Et la diminution prévue en 2024 des fonds européens (FSE + ) consacrés à l’aide alimentaire – qui représentent la première source d’approvisionnement des banques alimentaires belges (37%) – rendra la tâche encore plus difficile. Ce budget passerait ainsi de 12,5 millions par an pour 2014-2021 (18 millions en 2022-2023 pour faire face aux conséquences du Covid) à 11,9 millions en 2024-2027. Soit 3 000 tonnes de denrées en moins à distribuer chaque année (13% du volume total).

La Fédération invite la Belgique à rectifier le tir. Si la Commission européenne demande à chaque État de consacrer au moins 4% de ce budget (plus de 1 milliard pour la Belgique) à l’aide alimentaire – ce que compte faire notre pays – "la moyenne des pays européens est à 5%", dit Jef Mottar. Et la Fédération de pointer que chaque euro investi dans les banques alimentaires a apporté une valeur ajoutée sociétale de 7,92 € en 2022. Une plus grande sécurité alimentaire entraîne une amélioration de la santé, du bien-être, etc.