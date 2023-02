Transfuge de Jean-Luc Crucke du MR vers Les Engagés : "C’est très surprenant", commente le ministre Willy Borsus

"On sait que depuis un certain temps, Jean-Luc a pris un certain nombre de positions et de distances, mais cet engagement reste pour beaucoup très surprenant", estime Willy Borsus. "Jean-Luc a été un compagnon de route depuis de nombreuses années, je n’ai pas l’intention de commenter plus avant."

On ne peut quand même manquer de relever que Jean-Luc Crucke, qui fut bourgmestre de Frasnes-Les-Anvaing, s’en était pris, tout récemment, à la position du Gouvernement wallon concernant la Boucle du Hainaut, dans la foulée d’autres bourgmestres du coin. "Tous les acteurs, moi y compris, soutiennent la technologie à courant continu enterrée défendue par Revolht, comme pour nos voisins flamands concernés par le projet Ventilus, et dont on ne semble pas vouloir entendre parler au cabinet du ministre", soulignait le futur Engagé, taclant ainsi son compagnon d’armes Borsus.

Sur les quatorze communes traversées dans le projet de ligne aérienne d’Elia, huit sont dirigées par des bourgmestres MR, et dans quatre autres les Bleus sont dans la majorité. Pas trop gênant pour le ministre libéral qui doit trancher dans ce dossier ? "Je traite les communes exactement de la même façon, que ce soit une majorité MR ou non. Ici, on est bien au-delà des familles politiques ou des clivages. Si le gouvernement a validé ensemble les orientations, c’est bien le signe que ce projet dépasse les familles politiques", répond-il.