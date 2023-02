Éveiller, avant d’enseigner les langues : ce qui va changer en maternelle et primaire en 2023-2024

Pour certaines écoles, ce changement ne sera cependant pas sans incidence pour les élèves plus jeunes encore. Car l’entrée en vigueur progressive du nouveau tronc commun s’accompagne de la suppression de la faculté offerte aux écoles d’organiser un cours de langue moderne avant cette 3e année primaire.

" C’est complètement aberrant", s’insurge Valérie, une enseignante ayant lancé une pétition en ligne contre cette décision. "Cela fait 12 ans que j’enseigne le néerlandais à partir de la 2e maternelle. J’adore mon boulot et surtout les enfants adorent le cours de néerlandais. Ils apprennent la langue en s’amusant ! Ils sont si jeunes et tellement désireux d’apprendre le néerlandais. Comment est-ce possible qu’on puisse interdire cela ?"

En réalité, si les écoles ne seront plus autorisées à organiser un tel cours, toutes auront cette fois l’obligation d’inscrire dans leurs grilles horaires des périodes hebdomadaires consacrées à "l’éveil aux langues" (EAL), et ce tant en maternel qu’au premier degré du primaire.

Familiariser les élèves

"Plus tôt on commence, mieux c’est", affirmait dans nos colonnes le spécialiste de l’enseignement des langues et doyen de la faculté de traduction-interprétariat de Saint-Louis Bruxelles Dany Étienne, lequel justifiait l’idée d’un tel éveil dès le maternel "afin de familiariser l’oreille de l’enfant aux sons d’une autre langue".

"Cette nouveauté permettra à tous les élèves de se familiariser avec les langues modernes dès les premières années de scolarité, là où seuls certains d’entre eux avaient cette possibilité avant le tronc commun ", corrobore-t-on au sein du ministère de l’Éducation.

Et bien que le Code de l’enseignement fondamental prévoie une période hebdomadaire, il sera possible d’augmenter le nombre d’heures consacrées à l’éveil aux langues "si l’enseignant y trouve un intérêt, du moment que cela ne se fasse pas au détriment d’autres apprentissages", précise-t-on encore.

Autrement dit, "si pour aborder convenablement l’éveil aux langues il faudrait y avoir consacré une période hebdomadaire en moyenne, les enseignants sont libres de moduler cette pratique en fonction des opportunités ou contraintes liées aux autres apprentissages".

L’instit et non le maître

Reste la question de l’emploi.

On le sait : les cours de langues modernes dans le fondamental sont en première ligne de la pénurie qui touche actuellement le secteur. Or, avancer cet apprentissage de la 5e à la 3e année primaire "impliquera l’engagement de plusieurs centaines de maîtres de langue pour assurer les cours ".

L’une des pistes, on l’imagine, sera bien évidemment celle menant à Valérie et ses collègues, maître de langues modernes dans le maternel. D’autant que les périodes d’éveil aux langues qui prendront dès l’année prochaine le relais des cours donné actuellement dans certaines écoles seront dispensées par les instituteurs maternels et primaires. "Dans la plupart des cas, il s’agira certainement du titulaire de la classe de la 1re maternelle à la 2e primaire", indique le ministère, lequel précise que "l’école peut envisager des collaborations externes épisodiques, par exemple en invitant occasionnellement un parent d’élève, voire en faisant appel sur fonds propres à un intervenant externe spécialisé dans le domaine pour animer les activités dédiées à l’éveil aux mangues en présence du titulaire".

Par contre, et le ministère le confirme, "un maître de langue ne peut pas être engagé dans ces heures ".