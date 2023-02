Vasectomie et la contraception masculine : le vrai-faux en dix questions

Si les méthodes contraceptives féminines sont nombreuses, du côté des hommes le choix est bien plus restreint : en gros, il y a le préservatif et la vasectomie, qui n’est aujourd’hui plus un tabou. Mais qui n’est pas toujours bien connue ni comprise. Voici donc notre vrai-faux sur la vasectomie et retrouvez samedi dans Deuzio, le supplément du week-end de L’Avenir, notre dossier spécial sur la contraception masculine.