Violences conjugales: des groupes de parole pour limiter la récidive

Ici, du lundi au vendredi, on accueille des auteurs de violence conjugale. Surtout des hommes. En groupe. Pour se confronter, partager, questionner leur responsabilité.

"La violence conjugale, on en parle souvent du point de vue des victimes, dit Anne Jacob. On a été précurseur il y a 25 ans. Les groupes de parole pour les auteurs, on est un peu les seuls à le faire en Belgique francophone."

Pourquoi ? Elle pose sa tasse. "Aujourd’hui encore, les budgets consacrés à l’hébergement et l’accompagnement des victimes restent très largement supérieurs à ceux pour la prise en charge des auteurs. Mais l a hausse nécessaire de ces derniers ne devraient en aucun cas se faire au détriment de l’aide aux victimes."

Praxis aujourd’hui, ce sont 30 personnes: psychologues, criminologues,… Et des groupes de 9 auteurs de violence qui se réunissent deux heures par semaine, pendant 6 mois.

"Au départ, il y a toujours une plainte, note Pascal Bartholomé, animateur de groupes depuis 2003. C’est dans le cas de la médiation pénale ou d’une mesure de probation que ces auteurs sont envoyés chez nous."

"Les meurtriers, on ne les voit pas", précise Anne Jacob. En 2021, 821 dossiers ont été transmis par la justice. Praxis a aussi reçu 227 dossiers volontaires. "Ils viennent après un acte violent. Leur femme leur dit “je t’ai trouvé une adresse”."

L’équipe travaille sur base d’une reconnaissance minimale: "On ne prend pas ceux qui disent “je n’ai rien fait, je suis victime d’une erreur”. Il peut y avoir un minimum de banalisation: “J’ai frappé mais”. On croise peu de dénis totaux."

Mr et Mme tout-le-monde ?

Qui sont ces violents conjugaux ? "Mr et Mme tout-le -monde ? Je ne le dis plus, avoue Pascal Bartholomé, psychologue de formation. Car oui, on a tous les âges. Et dans un groupe, un architecte peut côtoyer un toxico. Mais si on peut tous ressentir de la colère, on n’en arrive pas tous à la violence. On s’est mis des barrières dès l’enfance. On nous a aidés à les construire. Mais certains sont en déficit de barrières, baignés dans un passif violent qui était la norme."

La directrice ajoute: "60% de de nos usagers ont été exposés à des familles dysfonctionnelles et à la violence. On entend “j’ai été violenté par mes parents, je n’en suis pas mort”. Ils ont aussi du mal à ressentir les émotions."

Quant au patriarcat, mis en cause par les associations féministes: "c’est un terreau, confirme Anne Jacob. Il fait partie de la justification des auteurs. Ils emballent leur victimisation dans des couches de masculinité toxique." Ces groupes de parole sont d’ailleurs animés par un duo mixte. "Pour faire valoir le principe d’égalité."

Ces groupes servent surtout à outiller les auteurs. " Ils se disent contraints: “je n’ai pas eu le choix”. En leur faisant déplier la scène de violence, on remet du choix et du temps. Ils racontent le récit en 2 minutes: “elle m’a énervé, et la gifle est partie”."

Et le psychologue de poursuivre: "On rebobine le fil, on revient sur la rencontre. Car dès le début, une dynamique de relation s’installe et très vit e l’un peut prendre le dessus." Or la violence conjugale se distingue d’une dispute de couple par l’intention d’une prise de pouvoir sur l’autre.

Ces groupes servent à responsabiliser: "Les auteurs vont externaliser la responsabilité sur l’autre. “Elle m’a provoqué !” Il y a une litanie de “elle” au début. Notre travail est de les faire parler en “je”. Ils sont 100% responsables de l’acte posé." Et ça marche ? "Il y aura toujours des réticents", dit Anne Jacob. En 2021, 69% des judiciarisés ont été au bout, 13% ne se sont jamais présentés, malgré le mandat judiciaire.

Moins de récidives

"Mais on voit des évolutions, affirme Pascal Bartholomé. Beaucoup nous disent “ça fait du bien”. C’est un espace où on ne juge pas, où on essaie qu’ils se forgent leurs propres réponses."

Anne Jacob intervient: "On n’est pas une machine à laver où on les sort tout blanc. Toutefois, 53% des auteurs de violence conjugale récidivent après une condamnation. 35% s’ils passent par Praxis. En médiation, 25% récidivent ; 9% s’ils viennent chez nous. La récidive monte à 65% après la prison. Plus la mesure judiciaire est forte, plus la récidive est grande. Plus il y a un accompagnement, plus on approche une solution."

Et Pascal Bartholomé de pointer: "On est agents d’éveil de conscience. On n’est pas mandatés pour formater les esprits."

Praxis reçoit 1 000 dossiers par an et 400 auteurs intègrent des groupes. Si le confinement a boosté les appels sur la ligne d’écoute, cela ne s’est pas ressenti dans les prises en charge. "Car il en va plutôt, là, de la sensibilisation des magistrats."

La directrice regrette les listes d’attente: "Entre l’acte violent et le groupe, il peut y avoir 8 mois. Certains nous disent “pour moi, c’est du passé, je ne suis plus avec elle.”" Et que dire du retard de la justice: "parfois on travaille sur des faits qui remontent à 2 ans…"

Faut-il plus de moyens ? "On est limité dans notre croissance, ne fût-ce que par les bâtiments… Mais ne devrait-on pas par exemple proposer une offre d’hébergement pour ces auteurs ? Deux mois de vie communautaire, avec sensibilisation chaque jour", se demande Anne Jacob. Il y a bien des prises en charge individuelles des auteurs. "Mais le groupe est indiqué pour les problématiques interactionnelles. Il faudrait peut-être plus d’offre. À noter que l’offre pour les victimes est aussi insuffisante… "