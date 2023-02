Milieux d'accueil: après le manque de places, un manque de puéricultrices

Interrogée ce mardi en séance de commission parlementaire par Anne-Catherine Goffinet (Les Engagés), la ministre Bénédicte Linard (Écolo) a confirmé que le travail amorcé par l’ONE, en collaboration avec le Forem, Actiris et les employeurs du secteur, se poursuivait ce mois-ci dans le but d’objectiver la pénurie qui touche actuellement le secteur de la puériculture et "cibler les problèmes et définir les actions à mener".