Le prix du mazout de chauffage au plus bas depuis près d’un an : « Les récents séismes vont freiner cette tendance »

Cela fait près d’un an que le prix maximum du mazout n’a pas été inférieur à 0,9 euro pour les grosses commandes. La dernière fois, c’était le 25 février 2022, au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En octobre 2022, le prix avait culminé à 1,5 euro par litre.

Aujourd’hui, comment peut-on expliquer cette diminution de prix ? Nous avons posé la question à Olivier Neirynck, porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. "La demande n’explose pas face à une offre toujours supérieure", explique-t-il. "Les températures assez douces de ces derniers jours jouent en notre faveur. Autre facteur positif : l’entrée en vigueur de l’embargo européen sur les produits pétroliers russes n’a pas eu d’effet négatif catastrophique sur les prix, comme certains le redoutaient."

Il ne faut toutefois pas s’attendre à une baisse des prix plus forte dans les prochains jours. En cause : les deux récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie. "Depuis lundi matin, une raffinerie est hors-service (NDLR : à Banyas, en Syrie). Cela va réduire l’offre de pétrole et donc freiner la tendance à la baisse que nous connaissons aujourd’hui. Ces deux séismes n’ont toutefois pas influencé grandement le prix du baril de Brent, à 82 dollars ce mardi matin (NDLR : contre 79 dollars le 3 février 2023)", poursuit Olivier Neirynck.

Et sur le plus long terme, que peut-on espérer ? "Une stabilisation des prix que l’on connaît actuellement", répond le porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. "Cela dit, il faut être prudent! Pour que ce scénario se concrétise, il ne doit pas y avoir de nouveaux chocs géopolitiques, entre autres. Malheureusement, nous ne pouvons rien prédire, d’autant que la guerre en Ukraine est toujours en cours."