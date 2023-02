Les effectifs augmentent fortement (+18,3%) au sein du groupe de personnes inoccupées depuis six mois à moins d’un an. La hausse est plus modérée (+2,2%) chez les chômeurs de longue durée (entre 2 et 5 ans).

En ce qui concerne les classes d’âge, les jeunes de moins de 25 ans connaissent l’augmentation la plus élevée (+18,4%), devant les personnes de 25 à moins de 30 ans (+13,8%) et celles âgées de 30 à moins de 40 ans (+11,7%).