Inscrire mon enfant en première secondaire: mode d’emploi pour 2023-2024

1. Remplir le formulaire unique d’inscription

Toute demande d’inscription en première année de l’enseignement secondaire doit être introduite via le dépôt d’un document appelé "formulaire unique d’inscription" (FUI).

Ce document, personnalisé pour chaque élève, a été transmis par les écoles primaires avant le 27 janvier aux parents d’élèves scolarisés en sixième année au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il reprend toute une série de données qu’il faut compléter et qui permettent d’identifier l’école de premier choix (appelé "établissement de première préférence"), de désigner les écoles de second choix (jusqu’à 10 maximum) et de lister les critères qui entreront en compte pour l’établissement de priorités et de l’indice composite (plus d’infos ci-dessous).

Vous n’avez pas reçu le FUI ?

Pour les élèves de sixième année primaire scolarisés au sein d’une autre communauté et qui désirent s’inscrire en première année secondaire dans une école en FWB, il est alors nécessaire de rentrer une demande de création de FUI au sein de l’école secondaire de premier choix ou auprès du service " Inscription" de la FWB.

En cas de perte du FUI, un duplicata peut être demandé auprès du service "Inscription"de la FWB ou de l’école secondaire de premier choix.

2. Inscrire l’enfant dans l’école de premier choix

À partir de ce lundi 6 février et jusqu’au vendredi 10 mars, s’étend la période d’inscription proprement dite. C’est durant ce laps de temps que les parents sont appelés à procéder à l’inscription de leur enfant dans leur école de premier choix

Pour ce faire, il convient de déposer, en personne, le FUI complété. Les parents reçoivent en échange un accusé de réception reprenant l’ensemble des données enregistrées.

École présumée incomplète

Depuis janvier de cette année, un nouveau décret régissant la procédure d’inscription en première année secondaire est entré en vigueur, modifiant certains aspects de celle-ci. L’un des changements majeurs et dont les effets se feront sentir dès ce lundi concerne la création d’une liste reprenant les "écoles présumées incomplètes".

Ces établissements pourront valider immédiatement et définitivement une demande d’inscription durant cette période d’inscription (6 février - 10 mars).

Pour tous les autres établissements

Dans les autres établissements, deux cas de figure se posent alors.

Si l’école a reçu moins de demandes d’inscription que de places disponibles à la date de clôture des inscriptions (le 10 mars, donc), les élèves ayant désigné celle-ci comme "établissement de première préférence" sont alors inscrits définitivement à l’issue de la période.

Si par contre l’école affiche complet, c’est-à-dire qu’elle a reçu plus de demandes d’inscription que 102% de places disponibles, s’opère alors un classement pour déterminer quels sont les élèves inscrits parmi ceux ayant rentré une demande d’inscription.

3. Établissement du classement des élèves

À partir du 11 mars, s’ouvre donc la procédure dite "de classement". Celui-ci est appelé à assurer "l’inscription la plus favorable compte tenu de la situation individuelle de chaque élève en tenant compte de la situation des autres élèves demandeurs des mêmes établissements". Ainsi, ce classement oblige l’école à attribuer 80% de ses places en trois étapes.

D’abord, elle attribue 49,4 % des places disponibles aux enfants prioritaires, c’est-à-dire aux enfants bénéficiant d’un critère de priorité selon leur situation personnelle ou familiale (lire ci-dessous).

Ensuite, elle attribue 20,4% des places disponibles aux enfants fréquentant une école primaire d’indice socio-économique faible (ISEF).

Enfin, elle attribue 10,2% des places disponibles aux enfants issus d’une école primaire non ISEF.

Les 20% de places restantes (en réalité, 22% : 20% + 2% de "surbooking") sont ensuite attribuées par la Commission de gouvernance des inscriptions (CoGI) sur base des données reprises dans le FUI et les écoles de second choix désignées par les parents et de l’indice composite de l’enfant (voir ci-dessous).

4. Communication de la décision

Début avril, les parents reçoivent de la CoGI un courrier les informant du classement de leur enfant.

Trois cas de figure sont alors possibles :

- l’élève a obtenu une place au sein de son école de premier choix et est définitivement inscrit ;

- l’élève a obtenu une place dans une école de second choix désignée sur le FUI et est placé sur liste d’attente de l’école de premier choix ;

- l’élève n’a pas obtenu de place et se retrouve sur liste d’attente de toutes les écoles identifiées et désignées dans le FUI.

5. Reprise des inscriptions

À partir du 24 avril, les inscriptions reprennent dans les écoles où des places restent disponibles et sont enregistrées cette fois par ordre chronologique : premier arrivé, premier inscrit !

Pour ce faire, il est nécessaire de remettre le FUI (ou un duplicata) dans chaque établissement visé.

Évolution des listes d’attente

Jusqu’au 31 août, les listes d’attente établies au terme du classement sont par ailleurs appelées à évoluer (parce que certains établissements ont créé de nouvelles places, parce que certains élèves ont annulé une inscription, etc.). Au soir du 31 août, chaque élève ayant obtenu une place dans une école désignée sur le FUI est considéré comme définitivement inscrit ; son nom est retiré de toutes les autres listes d’attente éventuelles. Seuls les élèves n’ayant obtenu aucune place sont maintenus sur liste d’attente jusqu’à épuisement de celles-ci.