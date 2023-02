Scouts, guides et patro : un appel à projet pour plus d’endroits de camps en Wallonie

Or, dans le secteur concerné, les fédérations avaient à maintes reprises rappelé l’importance de ces deux semaines pour l’organisation des camps scouts, guides et patronnés. En sucrant ces deux semaines, le corollaire était en effet la concentration de la demande sur les autres semaines d’été, créant ainsi le risque d’un embouteillage au niveau de la réservation des plaines et autres endroits de camp.

Et de fait : en date du 1er février, 18% des groupes concernés indiquaient ne pas encore avoir déniché de lieu disponible pour leur camp.

Augmenter l’offre

Sensible à cette question, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait annoncé vouloir soutenir et, mieux, augmenter l’offre estivale de plaines et de logements à destination des mouvements de jeunesse sur le territoire belge francophone. Cette ambition a trouvé jeudi sa concrétisation dans l’adoption d’un appel à projet à hauteur de 1,5 million d’euros destiné à soutenir les travaux de rénovation et de mise en conformité des infrastructures susceptibles d’accueillir des séjours organisés par les mouvements de jeunesse. Cet appel à projet vise aussi les travaux en vue de faciliter l’accessibilité de ces infrastructures ainsi que les travaux d’amélioration de la qualité de l’accueil des lieux de séjours en termes d’hygiène.

Convention

Pour Valérie Glatigny (MR), la ministre de tutelle, il s’agit là d’une "mesure positive complétée par la mise en place d’une convention avec l’ASBL Atout camps afin d’améliorer l’accompagnement des mouvements de jeunesse et de leur permettre de trouver plus facilement des sites pour l’organisation de leurs camps d’été".

En juillet 2022, l’ASBL recensait 380 bâtiments dont 202 labellisés, soit 53% et 208 prairies dont 32 labellisées, soit 15%. Mais l’ASBL ne disposait pas de moyens lui permettant d’établir avec précision les profils des propriétaires des prairies. Grâce à cette convention, cette analyse peut désormais être réalisée.

Jeudi après-midi, les mouvements de jeunesse ont par ailleurs indiqué être contents du tour des provinces organisé sous la houlette du ministre-président Pierre-Yves Jeholet et "qui a permis d’expliquer les attentes de part et d’autre en bonne intelligence avec les communes et en vue d’enrichissements mutuels", indiquait-on au cabinet de la ministre.