Wallonie : comment la population a augmenté/diminué dans votre commune entre 2022 et 2023

Mais au niveau local, tous les arrondissements du sud du pays ont-ils vécu pareille croissance ? Et parmi les communes wallonnes, perçoit-on des exceptions ? Début de réponse avec l’analyse des chiffres du SPF Intérieur.

La plus importante croissance dans le Luxembourg

Si le Hainaut (5.443) et Liège (4.508) sont les deux provinces où les autorités belges ont recensé le plus de nouveaux venus, c’est dans le Luxembourg que la croissance a été proportionnellement la plus forte au cours des douze derniers mois.

D’après les chiffres du SPF Intérieur, la plus méridionale des provinces belges a accueilli l’équivalent de 0,97 % (2.807) de sa population en un an. En comparaison, le nombre de Brabançons wallons a augmenté de 0,75 % entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.

L’arrondissement d’Arlon bien plus prisé que Mons

En zoomant encore un peu plus sur la carte, force est de constater que la tendance observée en scrutant les provinces se confirme.

Ainsi, les trois arrondissements où la croissance de la population est la plus importante se situent tous dans le Luxembourg. Avec, en premier lieu, Arlon et ses communes voisines où l’on a enregistré une hausse égale à 1,45 %. Suivent les arrondissements de Neufchâteau (+1,14 %) et Bastogne (+1,09 %).

À l’opposé, la région de Mons (+0,07 %) stagne et n’a enregistré que peu de nouveaux venus au cours entre janvier et décembre 2022.

Près de 4 % d’habitants en plus à Martelange entre 2022 et 2023

Plus localement encore, plusieurs communes luxembourgeoises marquent les esprits.

À l’instar de Martelange, qui est la commune où le nombre d’habitants a le plus explosé (+3,83 %) en 2022, un peu plus d’une demi-douzaine d’entités luxembourgeoises – sans doute boostées par l’arrivée massive de frontaliers et d’investisseurs immobiliers – ont enregistré une hausse de leur population supérieure à 2 %.

Dans les quatre autres provinces wallonnes, seules les communes de Mont-Saint-Guibert, Hélécine, Fexhe-le-Haut-Clocher, Wasseiges, Bütgenbach et Genappe rivalisent.

Trois-Ponts, Ellezelles et La Roche-en-Ardenne désertées

En 2022, certaines communes wallonnes ont également dû faire face à une baisse significative de leur population. Exemple le plus flagrant avec Trois-Ponts qui a perdu 1,51 % de ses habitants, passant de 2.561 âmes au 1er janvier 2022 à 2.521 au 1er janvier 2023.

Parmi les autres communes wallonnes, deux entités ont aussi observé une baisse de leur population supérieure à 1 %. Il s’agit d’Ellezelles, dans le Hainaut, et La Roche-en-Ardenne, dans le Luxembourg.

Au total, 50 des 262 communes wallonnes ont débuté 2023 avec une population moins importante que celle enregistrée le 1er janvier 2022.