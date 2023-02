Chandeleur : ce que valent vraiment les crêpes des supermarchés belges

Mais que valent réellement les galettes industrielles vendues dans les grandes surfaces ? Valérie Kekenbosch, médecin nutritionniste dans la région de Gembloux, apporte de premiers éléments de réponse.

“Tout d’abord, la première chose qui saute aux yeux en consultant les emballages des crêpes industrielles, c’est leur valeur calorique : elle est toujours plus élevée, souligne le Docteur Kekenbosch. Sur un des paquets, on peut par exemple lire qu’un pancake de 57 grammes équivaut à 143 kilocalories, soit 7,2 % des apports de référence pour un adulte-type. C’est beaucoup ! En comparaison, un crêpe classique, faite maison et sans supplément de corps gras ou de sucre, avoisine les 100 à 125 kcal. ”

Autre souci rencontré fréquemment : les additifs. “Certaines crêpes industrielles sont un peu moins bonnes que d’autres car elles contiennent beaucoup trop d’additifs, estime la nutritionniste gembloutoise. Ce n’est jamais rien de très toxique, surtout à une dose minime, mais on pourrait clairement s’en passer. ” Et ce, d’autant plus que ces additifs – principalement des émulsifiants, acidifiants et colorants – n’ont presque jamais d’intérêt gustatif. “Les fabricants les utilisent uniquement pour améliorer l’aspect esthétique et la texture des aliments, et pour allonger leur durée de conservation. ”

Conclusion du Docteur Kekenbosch ? “Manger des crêpes industrielles de façon épisodique n’est pas nocif pour la santé car la proportion des additifs que l’on y retrouve reste faible. Par contre, si l’on en consomme de façon très régulière, ça risque de poser problème sur le long terme car elles sont toutes trop riches en acides gras saturés, comme l’huile et le beurre”, ce qui augmente les risques cardiovasculaires.

Scruter l’emballage… et l’esthétique des crêpes

Propriétaire de “La crêperie bretonne”, une institution du genre à Louvain-la-Neuve, Baris Hacibasioglu se montre également très pragmatique face à ce que produisent les industriels.

“De façon générale, rien ne m’étonne dans la liste des ingrédients qui composent leurs crêpes. Il s’agit de produits industriels : je ne suis donc pas choqué de voir que les fabricants ajoutent quelques conservateurs ou aromatisants. Ça fait partie du jeu… Après, moi, en tant que professionnel de la restauration, ce n’est pas la même démarche. Chez nous, on fait tout avec des ingrédients naturels. Du lait, des œufs, de la farine, un peu d’eau et de beurre… Il ne nous faut rien de plus. ”

“Ce que ces crêpes valent au niveau du goût ? Je trouve que ça va, personnellement. Les structures sont différentes, certaines sont plus cuites que d’autres, mais, de façon générale, il n’y a pas de quoi se plaindre. Ça ne révolutionne pas le monde de la crêpe et ce ne sera jamais comparable à ce qu’un restaurateur ou un particulier peut faire chez lui, mais ça reste une bonne base, résume encore Baris Hacibasioglu. Je dirais même que les crêpes bios ont un peu plus de goût que les autres. Mais il faut être un fin palais pour faire la différence. Et pour les consommateurs, de ce point de vue, j’imagine que c’est surtout le prix qui va faire la différence. ”

En Belgique, en février 2023, le kilo de crêpes “nature” se vend entre 3,42€/kg et 7,56€/kg dans les supermarchés. Et le prix peut aller jusqu’à près de 9€/kg pour des crêpes dites “complètes”.

“À ceux qui n’ont pas le temps de préparer leurs crêpes et qui se tournent vers des produits industriels, je leur conseille quand même de faire attention aux additifs indiqués sur les paquets, conclut le Docteur Kekenbosch. Plus la liste des ingrédients est longue, plus il faut s’inquiéter. ” Et s’ils n’ont pas le temps de scruter l’emballage ? “Parfois, il suffit de regarder l’aspect extérieur des crêpes. Si elles ressemblent plus à celles que vous pourriez faire chez vous, c’est sans doute que leur recette n’est pas si éloignée que ça de ce que vous cuisineriez. À l’inverse, si elles vous apparaissent trop belles, il faut peut-être se poser des questions.”