Par Sabine Lourtie, journaliste et maman de deux enfants

Ce courrier sous enveloppe, affranchi, adressé personnellement (mais qui est bel et bien publicitaire) est donc déposé dans une boîte aux lettres sur laquelle j’ai délibérément apposé le "No pub". Quel gaspillage de papier et quels budgets colossaux (démesurés ?) sont dépensés pour accrocher des parents et des élèves qui, pour la plupart, ont déjà présélectionné leurs écoles "favorites" ou "potentielles" bien avant ce démarchage.

Et puis, avec le décret inscriptions, ces écoles (certaines sont prisées et affichent chaque année de longues listes d’attente) sont-elles vraiment en mesure d’accueillir mon enfant ? À l’heure où les écoles disposent de sites internet, de réseaux sociaux, de moyens de communication digitaux, cette pratique est-elle encore d’actualité ? Et puis, ne favorise-t-elle pas la concurrence entre les écoles ?

Sur les réseaux sociaux, une de mes connaissances lançait encore plus loin la réflexion: ne devrait-on pas proposer aux écoles de figurer dans une seule brochure ou un seul site web, avec une présentation et une forme normalisées, pour que chaque établissement ait les mêmes chances d’attirer de jeunes élèves ?

Plus largement, ne faudrait-il pas encadrer, limiter et contrôler ce "marketing scolaire" ? Ce n’est pas de la pub dont les parents ont besoin mais d’une information détaillée en matière d’orientation scolaire…