Plus de 1.500 Belges attendent un don d'organe

"Le temps d'attente pour une transplantation rénale dans notre pays varie en moyenne entre deux ans et demi et trois ans", précise Luc Colenbie, coordinateur des transplantations à l'UZ Gent. En date du 1er janvier, 1.152 personnes attendaient une greffe de rein. Le temps d'attente pour une transplantation cardiaque en Belgique est quant à lui d'un an, en moyenne.