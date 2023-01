Il s’agit d’un calculateur de prix juste que la mutualité socialiste Solidaris a développé en collaboration avec l’Association internationale de la mutualité (AIM). Ce modèle objective le prix des médicaments en intégrant les coûts de recherche & développement et de production des fabricants, en leur attribuant des marges raisonnables, tout en soutenant l’innovation.

Un milliard d’économies

Solidaris a appliqué ce modèle de calcul à 7 médicaments récents relevant de domaines en forte croissance comme les cancers ou les maladies rares (voir infographie ci-dessus).

"Nous payons entre 5 et 18 fois le prix juste pour ces médicaments et jusqu’à 3 fois le prix pour les traitements plus répandus", relève Anne Hendrickx, conseillère Solidaris et membre de la commission de remboursement des médicaments de l’Inami. Elle ajoute: "Avec un prix juste, la Belgique paierait 4 fois moins pour tous les médicaments innovants, ce qui représenterait une économie d’1 milliard d’euros pour la sécurité sociale !".

Cet outil permettrait donc de contrer les prix toujours plus exorbitants exigés par les sociétés pharmaceutiques. "Non pas parce que les coûts augmentent, mais parce qu’elles en demandent toujours plus et que l’État n’est pas en mesure de bien négocier ", précise Anne Hendrickx.

Éviter les dérives

Un prix juste et transparent mettrait fin aux dérives scandaleuses, argumente Solidaris. Et de rappeler l’affaire Soliris dans laquelle la firme américaine Alexion aurait incité le père du petit Viktor, atteint du syndrome d’hémolytique et urémique, à alerter les médias pour contraindre Laurette Onkelinx alors ministre de la Santé à rembourser au prix fort le Soliris.

Plus récemment, les parents de la petite Pia ont été obligés de lancer un crowdfunding pour récolter 1,9 million d’euros réclamés par la firme Novartis pour son traitement contre l’amyotrophie spinale, le Zolgensma.

Un juste prix européen

La Belgique, avec son petit marché, ne pourra pas imposer à elle seule des prix jusqu’à 10 ou 18 fois plus bas que ceux actuellement imposés par les firmes pharmaceutiques. C’est à l’échelle européenne que la lutte contre les surprofits des "big pharma" se jouera. "L’Europe représente 40% du marché mondial des médicaments. L’industrie pharmaceutique ne peut pas se passer d’un tel marché", avance Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris.

La campagne, lancée jeudi, prépare le terrain à l’horizon 2024 où la Belgique assurera la présidence de l’Union européenne. "Nous demandons que la Belgique profite de cette opportunité pour lancer le débat sur l’implémentation d’un modèle de prix européen juste qui pourrait être adapté en fonction du niveau de vie de chaque pays et qui mettrait fin à la concurrence entre les États membres ", précise Jean-Pascal Labille.

D’ici là, Solidaris entend porter le débat sur le "prix juste des médicaments" au Parlement fédéral via une grande pétition citoyenne. La mutualité socialiste préconise également d’utiliser d’ores et déjà le calculateur comme un élément de négociation pour le prix des nouveaux médicaments en Belgique.