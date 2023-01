Débordé, le Service fédéral des pensions réduit ses services : le numéro de téléphone et les bureaux accessibles uniquement le matin

”Nous avons pris cette décision difficile pour continuer à vous garantir le calcul, l’attribution et le paiement de votre pension”, précise l’ancien Office national des pensions. “La charge de travail au sein du service a malheureusement fortement augmenté ces dernières années en raison du nombre croissant de dossiers de pension, de la complexité de ces dossiers et des difficultés à trouver et à former de nouveaux collaborateurs en temps opportun”, ajoute-t-il.

Celui-ci renvoie au maximum vers son propre site internet ou sur mypension.be pour trouver les réponses aux nombreuses questions qui peuvent se poser sur la retraite.

Il est désormais également obligatoire de prendre rendez-vous pour joindre un consultant dans un Pointpensions si votre dossier et vos questions s’avéraient plus complexes et ne trouvaient pas réponse sur le site ou par téléphone.

Plus de 530.000 pensionnés supplémentaires en 15 ans

La charge de travail qui pèse sur le Service fédéral des pensions est notamment liée à l’arrivée massive des baby-boomers à l’âge de la retraite. Depuis plusieurs années maintenant, le nombre total de pensionnés ne fait que croître.

D’un peu plus de 1,74 million de bénéficiaires de pensions en 2007, nous sommes passés l’an dernier à près de 2,28 millions, soit une augmentation de plus de 30 % du nombre total de pensionnés en 15 ans.

Les dossiers se sont également complexifiés, avec des pensions mixtes, comprenant une partie de carrière en tant qu’indépendant, puis une autre comme salarié par exemple. Les systèmes étant différents, les calculs s’avèrent plus alambiqués.

Marijke Van Kerckhove, secrétaire au syndicat ACV, impute les problèmes rencontrés à des années de coupes dans la fonction publique, et pas seulement au service des pensions. “En dix ans, nous sommes passés de 13.735 fonctionnaires à 10.470 dans toutes les institutions de sécurité sociale, les personnes qui sont parties ont été à peine remplacées. La volonté est là pour continuer à faire du bon travail, mais cela ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut revoir le fonctionnement”, estime-t-elle chez nos confrères du Nieuwsblad.

La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) comprend cette intervention. “La ministre est consciente des problèmes de personnel du service et fait tout son possible pour les surmonter”, déclare son porte-parole, toujours chez nos confrères.

Selon les projections du Comité d’étude sur le vieillissement, le nombre de dossiers de pensions va continuer de croître de façon continue dans les prochaines années. Environ 2 millions de dossiers de pensions dépendent du régime des salariés actuellement, pour plus de 2,5 millions d’ici 20 ans et près de 3 millions à longue échéance, vers 2070.