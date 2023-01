Indexation des salaires : combien toucherez-vous exactement ce mois-ci ?

Prenons un exemple : Marc, employé wallon dépendant de la CP200, gagnait environ 3000 euros bruts/mois en décembre 2022. Dès ce mois de janvier 2023, après indexation de son salaire, sa nouvelle paie gonflera de 11,08 %, ce qui donnera 3332,4 euros, en brut toujours.

Toutes les commissions paritaires n’offrent pas le même taux. Les travailleurs de l’industrie alimentaire (10,96 %), du transport routier et logistique pour compte de tiers (10,96 %), de l’horeca (10,964 %), du commerce alimentaire (11,08 %), des assurances (11,1905 %) et de la gestion d’immeubles et des agents immobiliers (11,08 %) par exemple peuvent aussi s’attendre à une adaptation de leur salaire à l’inflation le 1er janvier.

500 000 employés toucheront 11,08 % de salaire en plus au 1er janvier

Certains secteurs appliquent également des indexations plus régulières, donc plus faibles, ou possèdent des modes d’indexation différents. Les employés des pompes funèbres (CP320) peuvent s’attendre à 5,89 % de plus en janvier, dans la construction (CP124) ce sera 3,33 % ou encore 5,70 % dans le secteur du nettoyage (CP121).

Pour savoir quel sera votre nouveau salaire brut, testez notre calculateur ci-dessous.

Quel salaire net me restera-t-il ?

Pour calculer le net, il faut plonger dans le détail de la situation familiale et des avantages divers qui peuvent compléter le salaire (chèques-repas, frais de transport, voiture de société etc.). En plus de cela, la réforme des barèmes fiscaux entre également en vigueur et doit offrir un peu plus de salaire net aux travailleurs à la fin du mois. Le calcul est donc plus complexe et variera fortement d’une situation à l’autre.

Reprenons Marc et ses 3332 euros bruts. Sa conjointe a des revenus, il a deux enfants à charge et pas d’autres avantages. RH Acerta a calculé pour le Nieuwsblad qu’il devrait lui rester sur sa fiche de paie de janvier un peu plus de 2220 euros. Comparé à décembre, où son salaire net était d’environ 2000 euros, c’est plus de 220 euros supplémentaires qu’il touchera.

D’autres simulations par d’autres organismes donnent des résultats proches ou parfois légèrement plus élevés : on obtient par exemple 2344 euros nets selon les calculs de la caisse d’assurance sociale Securex, idem selon le secrétariat social SD Worx.

Autre calcul, en 2020 le salaire moyen en Belgique était de 3800 euros bruts/mois. Dans le même genre de situation (partenaire avec revenu, deux enfants, pas d’avantages divers), le nouveau salaire brut de ce travailleur moyen sera indexé à 4221 euros. Il devrait désormais toucher quelque 2612 euros nets selon Acerta, contre 2346 auparavant. À nouveau, Securex et SD Worx donnent des montants supérieurs, tournant autour de 2700 euros nets.

Sans connaître la situation exacte du travailleur, les estimations restent approximatives. Mais toute augmentation salariale sera bonne à prendre côté travailleur, après une année 2022 passée sous forte inflation.