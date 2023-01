Rapprochement Les Engagés-DéFI : "un acte manqué", regrette Maxime Prévot

"DéFI ferme la porte et je trouve que c'est un acte manqué", a déploré le chef de file des Engagés, sur le plateau de Jeudi en prime (RTBF). "M. De Smet (président de DéFI, ndlr) et son parti manquent cruellement de courage. Il fallait du courage pour transcender son pré-carré. J'ose espérer que Défi n'a pas pour seule ambition de ne peser que deux députés sur 150 dans l'assemblée (la Chambre, ndlr). Ce n'est pas comme ça qu'on fait bouger le lignes", a-t-il lancé. "On pèse quasi trois fois plus (5 sièges à la Chambre), mais je ne m'en satisfais pas", a-t-il poursuivi. "Si on veut avoir de l'impact en politique, il faut que l'on arrête l'entre-soi des partis et de se regarder le nombril."