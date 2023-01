Intempéries : la Basse Semois passe en alerte de crue

Selon les prévisions de l’IRM, des cumuls de 20 à 25 l/m2 sur 24 h sont attendus pour aujourd'hui et concerneront surtout les provinces de Namur et de Luxembourg. Les débits sont toujours orientés à la hausse et le seuil d’alerte devrait être légèrement dépassé dans l’après-midi.

Par ailleurs, la Haute et Basse Sambre, l’Ourthe inférieure, le Viroin, la Haute Meuse aval et amont, la Haute et la Basse Lesse, la Moyenne et Haute Semois, la Sûre et la Chiers ainsi que leurs affluents sont toujours classés en phase de pré-alerte de crue.

Le reste du territoire wallon est considéré comme en phase "normale".

On rappellera également que l’IRM indique des conditions glissantes sur toute la Wallonie ce lundi. Des chutes de neige entraîneront des conditions dangereuses et les provinces du Luxembourg et de Liège sont même placées en alerte orange jusqu’à 22h.