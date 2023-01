Lotto, EuroMillions & Co. : les Belges ont gagné près d’un milliard d’euros… en misant moins

Après une année 2021 qui avait déjà établi un nouveau record de gains cumulés avec 896,2 millions d’euros reversés, les inconditionnels du Lotto, de l’EuroMillions et des autres jeux à gratter conservent donc toujours la chance de leur côté. Au total, 95.806.065 mises gagnantes ont été recensées pour un gain moyen de 10,40 euros. Avec - et c’est une particularité de 2022 - des gros lots également plus nombreux.

Ainsi, outre les 165 veinards d’Olmen qui se sont récemment partagé les 143 millions d’euros du jackpot de l’EuroMillions, la loterie nationale a dénombré 39 nouveaux millionnaires - dont 29 grâce au Lotto - au cours des douze derniers mois.

Marquée aussi par les 63 grands gagnants des jeux à gratter traditionnels que constituent le « Win for Life », le « Subito ! » et « Cash », l’année 2022 s’avère toutefois paradoxale pour la loterie nationale. Car, contrairement aux idées reçues, les Belges n’ont pas gagné plus en misant plus.

20 centimes de moins par mise

Alors qu’ils risquaient encore 5,10 euros en moyenne par produit en 2021, les mordus de jeux ont quelque peu restreint leur pari puisqu’ils ne parient plus désormais « que » 4,90 euros.

« Vu la baisse de confiance des consommateurs, vue les difficultés financières que rencontrent nos concitoyens en général, les Belges jouent moins aux produits de la loterie nationale », analyse simplement Jannie Haek, administrateur délégué et président du comité de direction de l’institution.

Plus près de leurs sous, les Belges ont surtout calmé le jeu vis-à-vis de l’EuroMillions et du Lotto. Pour preuve, les deux tirages ont enregistré une perte respective de 31 et 24 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

Résultats des courses ? Le chiffre d’affaires de la loterie nationale (1.488.000.000 euros) a diminué de 43 millions d’euros en comparaison à celui de 2021. Pas de quoi pour autant tirer une larme à la société des jeux de hasard, plutôt heureuse de la progression des tickets à gratter - dont les ventes dépassent celles du Lotto - dans son business model.